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Altyapılarda Eczacıbaşı fırtınası

Eczacıbaşı altyapı takımları, 2019 Türkiye Şampiyonaları’nda üç kategoride de podyuma çıkarak sezona damgasını vurdu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
Altyapılarda Eczacıbaşı fırtınası

Eczacıbaşı altyapı takımları, 2019 Türkiye Şampiyonaları’nda üç kategoride de podyuma çıkarak sezona damgasını vurdu.


Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yıldız ve Küçük Kız finallerinde Eczacıbaşı, yıldızlarda ikincilik, küçüklerde birincilik, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen Genç Kızlar finallerinde ise ikincilik elde etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak başarılı bir sezona imza attıklarını söyleyen Altyapı İdari Sorumlusu Asuman Baş, bu başarıda emeği olan tüm antrenörleri, idari kadroyu, sporcuları ve velileri kutlayarak şunları söyledi:


"Sezon başında keskin bir geçiş olarak görülebilecek yeni altyapı sistemimiz, Marco Motta ve İsmail Şahin’in tecrübeleriyle desteklendi. Ekip arkadaşlarımızın ve sporcularımızın bu sisteme inanarak ve büyük fedakarlıklar göstererek çalışmaları da bizi başarıya götüren faktörlerden olmuştur. Bizleri sahada temsil eden sporcularımız, güçlü karakter ortaya koyarak turnuvaların son düdüğüne kadar mücadele ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz.”



"Emeği geçen herkesi kutluyorum"


Kulüp hedeflerine de değinen Baş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısı olarak öncelikli hedefimiz hem kendi A takımımıza hem de Türk voleyboluna sporcu kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda doğru bir sistemin ve çalışmanın getirdiği her madalya, bizler için ancak daha iyisini yapabilmek adına bir teşvik oluşturmaktadır. Tekrar bu başarılarda emeği olan herkese çok teşekkür ediyor ve herkesi kutluyorum" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
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