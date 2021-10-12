“Altyapıdaki fiberleşme yüzde 90’lara ulaşacak”

Panele katılan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’yi fiberleştirmek ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi hızlı internet ile buluşturmak için yüksek motivasyonla çalışıyoruz” dedi.

Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor

Son günlerde alt yapı paylaşımı konusunun bazı işletmeciler tarafından çokça gündeme getirilip kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ve şirketin haksız ithamlara maruz bırakıldığını söyleyen Önal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “81 ildeki 345 bin km’lik fiber ağımız ve bu yılki yatırımlarımız ile Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90’lar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Burada kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük bir kısmını Türk Telekom tek başına almış durumda.

Fiberi evlere taşıyacağız

Bundan sonra da öncelikli yatırımlarımız kabine kadar erişimin binaya/eve kadar erişime dönüştürülmesi olacak. Diğer bir deyişle, fiberi 200-250 metre öteye, binalara ve evlerin içine taşıyacağız. Bu seviyeye gelmiş fiber altyapı için bir ortak altyapı şirketinin kurulması ve bu teşebbüse yüklenecek sorumluluk, ilâve fiberleşme için bizlere anlamlı gelmiyor. Türk Telekom olarak, mevcut altyapıların etkin kullanımını desteklemek ve mükerrer yatırımların önüne geçerek ülkemizin kaynaklarının boşa harcanmaması için yöntemler geliştirmeye gayret ediyoruz.

Başvurumuz onaylandı

Bu anlamda, Türk Telekom’un yaygın fiber ağından milletimizin daha fazla yararlanabilmesini sağlayabilmek amacıyla toptan seviyede işletmecilere sunduğumuz erişim ürünleri fiyatlarında çok önemli seviyelere varan indirimler sunmak için BTK’ya başvurduk ve başvurumuz kurum tarafından yakın bir süre önce onaylandı. Bu vesileyle BTK Başkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza ve emeği geçen yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum.

Karlı yere de birlikte gidelim

Bugün buradan çağrımı tekrarlıyorum; merkeze değil herkese altyapı götürelim; sadece kârlı değil karlı yerlere de birlikte gidelim ve hep birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne var gücümüzle katkı sağlayalım. Bizim kararımız net; diğer işletmeciler bu çağrımıza cevap verseler de vermeseler de, biz Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda var gücümüzle bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.”