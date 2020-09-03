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Gündem Altun'dan sert Yunanistan açıklaması: Bedelini ödersiniz
Gündem

Altun'dan sert Yunanistan açıklaması: Bedelini ödersiniz

Yunanistan hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a seslenerek, gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bedel ödersiniz diyerek Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 01:14:00 -
Altun'dan sert Yunanistan açıklaması: Bedelini ödersiniz

Anadoul Ajansı muhabirlerinin hedef gösterilmesi üzerine Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan makamlarına seslenerek, gazetecilerin saçının teline zarar gelmesi halinde Yunanistan'ın bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Yunan makamlarına çağrıda bulunan Altun, gazetecilere ilişkin olarak, Yunanistan'ın zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit edilmesi hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmanın kimsenin harcı olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın Meis Adası'nda görev yapan gazetecilerin, faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterildiğini söyleyen Altun, Yunan makamlarını kınayarak, Türkiye'de Yunan gazetecilerin özgürce çalıştığını belirtti. Altun, AB üyesi olan Yunanistan'ı mafya gibi davranmakla suçladı.

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