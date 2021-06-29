  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Rusya'dan kritik Türkiye adımı! Tarih verildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Gündem

Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ODA TV'nin asılsız haberine ilişkin, "Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 11:01:00 -
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, ODA TV'nin asılsız haberine ilişkin, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay