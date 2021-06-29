Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ODA TV'nin asılsız haberine ilişkin, "Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Altun, ODA TV'nin asılsız haberine ilişkin, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir." açıklamasında bulundu.