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Gündem Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: 6 ay sonra ne olacak?
Gündem

Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: 6 ay sonra ne olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin iktidara geldiğinde çok şeyin değişeceğini 6 ayda farklı bir Türkiye'nin ortaya çıkacağını söylemesi sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'na "6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:19:00 -
Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: 6 ay sonra ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.

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