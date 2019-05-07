0553 313 94 23

Altun: Verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, YSK seçim kararlarına ilişkin AP haber ajansına açıklamalarda bulundu. Altun, açıklamasında "İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir." ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2019 Salı 07:07
Altun: Verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un AP haber ajansına yaptığı açıklama:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Verilen karar, AK Parti tarafından seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan yolsuzluklar gibi gerekçelerle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir.

İlaveten adalet sistemimizin, bu süreçte seçim kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve kuruluşlardan hesap soracağına inancımız tamdır.

Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa olsun seçimler, kanunlarımıza ve prosedüre göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara uyulmaması hâlinde seçilmişlerin meşruiyeti hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak, demokrasimizin temelleri zayıflatılmış olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami biçimde tamamlayacaktır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 06:11
  1. Fahrettin Altun
  2. YSK
  3. seçim
  4. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den derbi sonrası kritik uyarı!
    1. Fatih Terim'den derbi sonrası kritik..
    2. Dolar son dakika 7 Mayıs dolar/TL..
    3. Kara yollarında durum
    4. ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    5. ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon..
    6. İmamoğlu'na "Atatürk" dedi kemalistler..
    7. Cinayeti apartman görevlisine söyledi!..
    8. Aydın’ın deprem tehlike haritası..
    9. Nazilli’de araç ve yaya güvenliği..
    10. Katliam gibi kaza ibrede
    11. S-400'lerde önemli gelişme: Bu ay..
    12. Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
    13. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu:..
    14. YSK kararı sonrası İmamoğlu ağız..
    15. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    16. Türkiye'nin hamlesi Avrupa Birliği'ni..
    17. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    18. Dışişleri'nden sert tepki: Kabul..
    19. İstihbarat İsrail'den geldi ABD sevk..
    20. "Usulsüzlüklere göz yummadığımız için..
    21. Altun: Verilen karar, demokrasimizin..
    22. İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25..
    23. Isparta’da korkutan deprem
    24. İki katlı işyeri alevlere teslim oldu
    25. 07.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. AK Parti MYK Toplantısı
    27. İletişim Başkanı Altun: “Yüksek Seçim..
    28. YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin..
    29. Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde..
    30. AK Parti MYK Toplantısı
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!