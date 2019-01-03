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Altuğ Verdi Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı

03 Ocak 2019 Perşembe 21:21
Altuğ Verdi Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu devre arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, geçtiğimiz ay makamında şehit edilen TFF Temsilcisi ve Rize Emniyet Müdürü merhum Altuğ Verdi'nin adı verildi.

Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, seminerin açılış töreninin yarın yapılacağını belirtti.

Seminerin ilk gününde, Temsilciler Kurulu Üyesi Fatih Öztürk yöneticilik, TFF Baş Hukuk Müşaviri Av. Duygu Yaşar temsilci raporlarının hukuki açıdan değerlendirmesi, TFF Medya Sorumlusu Gürsel Kuru naklen yayınlar ve medya uygulamaları hakkında sunum yaparken, Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin de ilk yarı değerlendirmesi ve rapor yazım kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:21
  1. Altuğ Verdi Temsilciler Semineri
  2. Futbol
  3. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu

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