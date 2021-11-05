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Eğitim Altınyıldız’dan üniversitelilere burs
Eğitim

Altınyıldız’dan üniversitelilere burs

Altınyıldız Classics, üniversiteli öğrencileri desteklemek amacıyla "Dünya Yaşasın Diye!" sürdürülebilirlik çatısı altında "Her Mağaza Bir Öğrenci Okutuyor" projesini hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:52:00 -
Altınyıldız’dan üniversitelilere burs

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla başlattığı çevre dostu projelerine yenilerini eklemeye devam eden Altınyıldız Classics, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "nitelikli eğitimi" odağında alarak üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlıyor.

Maddi desteğin yanı sıra part time çalışma, staj imkanı ve istihdamda öncelik olanaklarının da sağlanacağı bursun başvuruları, İzmir bölgesindeki üniversiteler için 2-12 Kasım'da devam edecek. Not ortalaması 3,5 ve üzeri olan öğrenciler, LinkedIn üzerinden başvurularını yapabiliyor.

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