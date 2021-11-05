Altınyıldız’dan üniversitelilere burs

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla başlattığı çevre dostu projelerine yenilerini eklemeye devam eden Altınyıldız Classics, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "nitelikli eğitimi" odağında alarak üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlıyor.

Maddi desteğin yanı sıra part time çalışma, staj imkanı ve istihdamda öncelik olanaklarının da sağlanacağı bursun başvuruları, İzmir bölgesindeki üniversiteler için 2-12 Kasım'da devam edecek. Not ortalaması 3,5 ve üzeri olan öğrenciler, LinkedIn üzerinden başvurularını yapabiliyor.