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Ekonomi Altınyıldız, milyonlarca pet şişeyi kumaşa dönüştürüp ihraç ediyor
Ekonomi

Altınyıldız, milyonlarca pet şişeyi kumaşa dönüştürüp ihraç ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:31:04 -
Altınyıldız, milyonlarca pet şişeyi kumaşa dönüştürüp ihraç ediyor

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştüren Altınyıldız Tekstil, global markalara sürdürülebilir kumaş koleksiyonları hazırlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 1952’den itibaren Türk kumaşını dünyaya tanıtan Altınyıldız, sürdürülebilir tekstil alanında da sektöre öncülük yapıyor.

Dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi firması ile birlikte çalışan Altınyıldız, pet şişelerden elde edilen özel Repreve elyafını Çerkezköy’deki fabrikasında çevre dostu global şirketlerin kullandığı Repreve karışımlı kumaşlara çeviriyor.

Bugüne kadar toplam 73bin metrekare Repreve kumaş üretimi yapan Altınyıldız 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi. Kullanılan elyaflar ile atık polyester geri dönüştürülürken çevre dostu koleksiyonlar da hazırlanıyor. Repreve polyesterler, standart polyester üretimine göre su kullanımının yüzde 20, enerji kullanımının yüzde 45, karbon salınımının ise yüzde 30 azaltılmasına yardımcı oluyor.

Altınyıldız bugüne kadar ürettiği Repreve karışımlı kumaşları Danimarka merkezli Bestseller firmasının Selected Home markası ve İsveç merkezli H&M’in COS ve Arket markaları için üreterek ihraç etti. Avrupa ve Amerika’nın artan doğa dostu, geri dönüştürülmüş kumaş talebini karşılamak üzere çalışmalarına hız veren Altınyıldız, kısa süre içerisinde Boyner’in özel markaları için de geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Repreve karışımlı kumaş üretimine başlayacak.

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