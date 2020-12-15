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Aktüel Altınyıldız Classics’ten yeni yıla özel “Kış Festivali” indirimleri
Aktüel

Altınyıldız Classics’ten yeni yıla özel “Kış Festivali” indirimleri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:01:01 -
Altınyıldız Classics’ten yeni yıla özel “Kış Festivali” indirimleri

İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, 5 Ocak 2021'e kadar sürecek “Kış Festivali” kampanyası ile hem hediye almak hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.

Altınyızdız Classics'den yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, yeni yılı “Kış Festivali” indirimi ile kutluyor.

Marka, 5 Ocak 2021'e kadar sürecek “Kış Festivali” kampanyası ile hem hediye almak hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.

Kabandan monta, trikodan gömleğe birçok üründe indirim uygulanan kampanya kapsamında, kabanlar 499,99 TL’den, montlar 269,99 TL’den, triko ve gömlekler 69 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

“Kış Festivali” ürünlerini keşfetmek ve özel ayrıcalıklardan yararlanmak için Altınyıldız Classics mağazaları ziyaret edilebiliyor.

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