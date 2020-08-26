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Ekonomi Altınyıldız Classics keten gömlekler, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak
Ekonomi

Altınyıldız Classics keten gömlekler, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak

Renklerin yanı sıra tropical desenlerin hareketlendirdiği çiçekli gömlekler ve hakim yaka detayı ile farkını ortaya koyan keten gömlek de yaz akşamlarının favori parçası olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:29:14 -
Altınyıldız Classics keten gömlekler, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics keten gömlekler, ince kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almanıza olanak verirken yaza çok yakışan renkleri ile şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak.

Altınyıldız Classics’ten yapılan açıklamaya göre, yaz tatili valizlerinin vazgeçilmezleri şortlar, rengarenk tişörtler ve keten gömlekler, stiline ve rahatına düşkün erkeklerin ilk tercihi oluyor.

Renklerin yanı sıra tropical desenlerin hareketlendirdiği çiçekli gömlekler ve hakim yaka detayı ile farkını ortaya koyan keten gömlek de yaz akşamlarının favori parçası olacak. Tişörtlerde ise yeşilden turkuaza, sarıdan somona uzanan renk paleti yazın dinamik tarafına gönderme yaparken, yaka ve kol kısmındaki nakış ve piercing işlemeleri de detaylara fark katacak.

Altınyıldız Classics’in tekne stilinden ilham alarak marin temasını yansıtan şortları rahatlıkla tercih edebileceğiniz kurtarıcı parçalar arasında ilk sırada yer alıyor. Altınyıldız Classics’in marin ve doğa temalı plaj havluları, canlı renkleriyle yazın dinamizmini plaj tarzınıza yansıtıyor.


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