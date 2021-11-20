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Ekonomi Altınözü Belediyesi ticari alanları kiraya verecek
Ekonomi

Altınözü Belediyesi ticari alanları kiraya verecek

Altınözü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ticari alanlar kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:28:00 -
Altınözü Belediyesi ticari alanları kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Altınözü Belediyesi ticari alanlarını kiraya verecek. Tasarrufu Altınözü Belediyesine ait olup, Yenişehir Mahallesi, Mehmet Dönmez Yöresel Ürünler Satış Merkezinde bulunan 5 dükkan, 1 tandır ve Millet Bahçesindeki 1 adet dev salıncağın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü' artırma ile ihale edilecek.

İhale 30.11.2021 Salı günü saat 10:00'da Altınözü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresinde yapılacak.

Kira bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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