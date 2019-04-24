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Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret

- Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldi

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:00
Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret


İZMİR (AA) - Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge'nin Portekiz'de Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldiği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir, idari direktör Halit Eroğlu ve dış etkinlikler yönetmeni Murat Korkmaz'dan oluşan heyetin Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ve yetkililere bir sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alves, Benfica'nın her kulüple birebir temas kurmadığını ancak iki yıldır katıldıkları Uluslararası İzmir Kupası'ndaki başarılı organizasyon sayesinde Altınordu'yu tanıdıklarını kaydetti.

Bu ziyaretin de kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Alves, "Yılda yaklaşık 400 turnuva daveti alıyor ve sadece 30-35 tanesine katılıyoruz. Avrupa'nın en önemli ve en büyük turnuvası konumuna yükselen İzmir Cup, artık turnuva planımızda ilk sırayı alıyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:00
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