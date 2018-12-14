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Altınordu'da hedef Boluspor maçı

- Teknik direktör Hüseyin Eroğlu:"İlk yarıdaki son 2 maçımızı istediğimiz skorla, en iyi şekilde tamamlayıp play-off hattının içinde yer almak istiyoruz"

14 Aralık 2018 Cuma 10:35
Altınordu'da hedef Boluspor maçı


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde play-off hattı içinde yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, 9 haftadır yenilmeyerek iyi bir grafik yakaladıklarını söyledi. Bu maçlar öncesinde de ortaya koydukları futbolun kendilerini başarıya götüreceğini gördüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu oyunun ardından skor da almaya başladık. İyi çalışan bir takımız, planlı programlı çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Bu hafta oyunsal anlamda iyi bir ekip olan Boluspor'la karşılaşacağız. Gençlerbirliği ile lige iyi bir giriş yaptılar ve play-off hattının içindeler. Son haftalarda aldıkları skorlarla düşüş yaşamış gibi gözüküyorlar ama iyi bir kadroya sahipler. Rakibin gücünü biliyoruz. Bizim için iç saha veya dış saha fark etmiyor. İlk yarıdaki son 2 maçımızı istediğimiz skorla, en iyi şekilde tamamlayıp play-off hattının içinde yer almak istiyoruz."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:35
  1. Altınordu
  2. Futbol
  3. Hüseyin Eroğlu
  4. Spor Toto 1. Lig

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