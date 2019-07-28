Altınordu’da Fatih Aktay kendine güveniyor

Niğde Anadolu FK’da başarılı bir sezon geçirip Altınordu’ya dönen genç oyuncu, Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında attığı gol ve oynadığı futbolla “Bu sezon ben de varım” dedi.

Devre arasında gittiği Niğde Anadolu FK’da gösterdiği 8 gollük performansla Altınordu A takım formasına geri dönmeyi hak eden Fatih Aktay, “Bu sezon artık Fatih zamanı” dedi. Futbol kariyerinde bugüne kadar 84 kez gol sevinci yaşayan ve 18 kez milli formayı giyen 22 yaşındaki forvet, “Niğde Anadolu, maç eksiğimi giderip deneyim kazandığım bir süreç oldu. Altınordu’ya en hazır şekilde dönüyorum. Bu sezon artık Fatih zamanı olacak” dedi.

Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında gol atan Fatih Aktay, “Bu sezon ALFA patentli 14 genç ile sahaya çıkacağız. Aramızda 15-16 yaşında kardeşlerimiz var. Bir yandan kendimizi geliştirirken, diğer yandan kora kor bir mücadele ile deneylim kazanacağız. Teknik ekibimizin kurguladığı sistem sayesinde yeni sezonda daha fazla mücadele eden, daha tempolu ve daha coşkulu bir ekip olacağız” diye konuştu.