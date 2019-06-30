0553 313 94 23

Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı

30 Haziran 2019 Pazar 13:32
Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) Burak İnce ve Ravil Tagir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda 16 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'e de imza attırdı.

Yiğit Emre'nin babası Fikret Çeltik, oğlunun kariyer planının Altınordu'ya ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirterek "Yetiştiricilik sadece futbolda değil, her meslekte çok zor ve önemli. Bunun değerinin bilinmesi gerekir. Yapılan, parayla pulla ölçülemeyecek bir iştir ve biz de saygımızı ancak böyle gösterebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeltik ailesine teşekkür eden Seyit Mehmet Özkan da akademiden çıkan her genci, armaya olan borcunu ödedikten sonra en iyi liglerde görmek istediklerini, kariyer planlamalarını da buna göre yaptıklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:32
  1. Altınordu
  2. futbolcu
  3. sözleşme
  4. Yiğit Emre Çeltik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap! "Saldırıların bedeli çok ağır olacak"
    1. Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap!..
    2. Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD..
    3. Tuzla’da boş arazideki teknelerde..
    4. Mezuniyetten dönerken kazada ölen..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    6. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    7. Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le..
    8. Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı..
    9. Engelli kızın hayali gerçek oldu
    10. Hasdal’da askeri bölge yakınında..
    11. Zehir tacirlerine baskın! 101 kg ele..
    12. Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin..
    13. 5 ilde kaçakçılara dev darbe! 430 kilo..
    14. Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
    15. Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’..
    16. Haliliye’de kanal uyarısı
    17. Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    19. Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın..
    20. Şemsiyeli havuzlar onarıldı
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!