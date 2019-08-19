TFF 1. Lig’in açılış haftasında iki topunun direkten döndüğü karşılaşmada Hatayspor’a kaybeden Altınordu şanssızlığına yanıyor.

Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden Altınordu, sezona puansız başladı. Ligin açılış haftasında Hatayspor’a konuk olan İzmir ekibi, sahadan tek golle yenik ayrıldı. Rakibi karşısında iki topu direkten dönen, birçok önemli pozisyonu değerlendiremeyen kırmızı-lacivertli takım şanssızlığını kıramadı. Karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen oyundan memnun olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyun sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Çok net pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik. Belki maçı kaybettik ama kaybetmeyi hak etmedik. Sahadan puansız ayrılsak da oyun anlamında kazançlıyız” ifadelerini kullandı.

Forma gençlerin

Kadrosunda büyük bir değişime giden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ligin ilk karşılaşmasında gençlere şans tanıdı. Savunmanın ortasında 16 yaşındaki Ravil’i oynatan deneyimli teknik adam, orta sahada ise 19 yaşındaki Egehan’a forma verdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise Oğulcan’ın yerine 15 yaşındaki Burak İnce oyuna dahil oldu. Erce Kardeşler’in takımdan ayrılmasının ardından ise İzmir ekibinin kalesini Erhan Erentürk korudu.