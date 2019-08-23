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Altınordu evinde sahne alıyor

TFF 1.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
Altınordu evinde sahne alıyor

TFF 1. Lig’in açılış haftasında Hatay’dan eli boş dönen Altınordu, yarın sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.


Ligin ilk maçında geçen hafta Hatayspor’a tek golle boyun eğen ve sezona puansız başlayan Altınordu, 2. hafta karşılaşmasında yarın ligin yeni ekiplerin Fatih Karagümrük’ü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda ağırlayacak. Saat 21. 45’te başlayacak olan müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Okan Derici, Enes Sığırcı, Fatih Aktay ve Ali Mert kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde kadroya katılan Yasin Ozan’ın ise kadroda olması bekleniyor. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
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