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Altınordu Başkanı: Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye 50 milyon TL'ye transfer olması hakkında, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:44
Altınordu Başkanı: Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz

Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de Avrupa futboluna kazandıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, Sabah gazetesine konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

10 BİN SAAT KURALI

Özkan, "Yola çıkarken 10 yıl hedefi belirlemiştik kendimize, şaşmadık devam ediyoruz. 2023 yılı hem kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde sistemimizin tam anlamıyla başarıya ulaştığı yıl olacak. Biz çok çalışıyoruz ve 10.000 saat kuralını kendimize ilke almış durumdayız. Yani bir işi 10.000 saat boyunca yapan kişinin ustalaşacağına inanıyoruz. Bunun için de futbolcu veya antrenörlerimizle günde 2 saat değil, tam gün birlikte oluyor ve çalışıyor." dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNAN TEK KULÜBÜZ

Başarılı başkan, "İthalat yapmadan ihracat yapıyoruz. Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz. Ben iş adamı olarak 3 milyon dolarlık demiri ihraç etmek için çırpınıyorum ancak kulüplerimiz milyonlarca euroyu kolayca harcıyor. Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz ve bana göre en büyük biziz" şeklinde konuştu.

ALTINORDU YÜZDE 25 PAY ALACAK

Milli yıldız Çağlar Söyüncü İngiltere'de transferin son gününde Leicester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İzmir ekibi, Çağlar transferinden %25 pay alacak.

Transferin ardından Çağlar'ı ilk tebrik eden eski takım arkadaşı Cengiz Ünder oldu. Roma'nın yıldızı, "Hayırlı olsun kardeşim, artık Cenk Tosun düşünsün" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:44
  1. İzmir
  2. Altınordu
  3. Cengiz Ünder
  4. Çağlar Söyüncü
  5. Seyit Mehmet Özkan

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