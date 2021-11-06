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Gündem Altınları kurtarma operasyonu! Sakladıkları yer olay oldu
Gündem

Altınları kurtarma operasyonu! Sakladıkları yer olay oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yaşlı çiftin 25 bin liralık altınları, sakladıkları bacadan düştü. Belediye ekiplerince yapılan çalışmayla altınlar bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:56:00 -
Altınları kurtarma operasyonu! Sakladıkları yer olay oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı çiftin biriktirdiği 25 bin liralık altınları, sakladıkları bacadan aşağı düştü, alamayınca da yardım istenen belediyeden personelin oltalı operasyonuyla tam yeri tespit edildi, duvar kırılarak ulaşıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesinde yaşandı. Necla Bilici, birikimleri olan yaklaşık 25 bin liralık altını tedbir amacıyla bacaya saklamak isterken, aşağıya düşürdü. Altınlara ulaşamayan Bilici durumu kocası 67 yaşındaki Abdurrahman'a anlattı. Bunun üzerine çift tüm uğraşlarına rağmen altınlara bir türlü ulaşamadı. Çift önce tanıdıklarından yardım istedi ancak kimse bu duruma inanmadı. Abdurrahman Bilici son çare olarak Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya durumu izah edip yardım istedi. Belediye başkanın talimatıyla da belediye personeli altınları bulmak için çalışma başlattı. Önce olta ile baca içindeki altınların bulunduğu nokta tespit edildi. Ardından da küçük bir delik açılarak altınlar düştüğü yerden çıkarıldı. Altınların çıkarılması esnasında büyük sevinç yaşayan Bilici çifti ekiplere alkışla teşekkür etti. Ekipler bacadan çıkardıkları 5 Cumhuriyet altını ile 2 yüzüğü Bilici'ye teslim etti.


Bulunan altınları teslim alan Abdurrahman Bilici, "Eşim altınları poşete koymuş. Bacaya saklamak isterken aşağı gitmiş. Biz uğraştık çıkaramadık. Ben sabah oldu belediyeye gittim. Başkanımıza izah ettim. Bana 2 personel verdi. Geldiler bu gün çok şükür çıkardılar. Allah sizden bin kere razı olsun" dedi.

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