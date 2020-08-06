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Ekonomi

Altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:59:00 -
Altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 775 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 artışla 488 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 721 milyon 235 bin 545,48 lira, işlem miktarı ise 5.862,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 722 milyon 190 bin 329,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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