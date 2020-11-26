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Ekonomi Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:04:23 -
Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 460 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 460 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 145 milyon 604 bin 516,98 lira, işlem miktarı ise 2.474 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 172 milyon 884 bin 200,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.808,35
En Düşük 459.000,001.807,00
En Yüksek465.800,001.815,80
Kapanış460.000,001.807,00
Ağırlıklı Ortalama 462.124,221.807,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.145.604.516,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.474,38
Toplam İşlem Adedi68
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