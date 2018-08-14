Altının kilogramı 245 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 245 bin, en yüksek ise 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,67 düşüşle 245 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 624 milyon 741 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2.373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 624 milyon 741 bin 517,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: