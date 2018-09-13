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Altının kilogramı 239 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 239 bin liraya geriledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:14
Altının kilogramı 239 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 239 bin, en yüksek ise 251 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 düşüşle 239 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 225 milyon 957 bin 753,10 lira, işlem miktarı ise 917,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 229 milyon 909 bin 133,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış243.600,001.194,00
En Düşük239.000,001.194,30
En Yüksek251.750,001.206,85
Kapanış239.000,001.206,00
Ağırlıklı Ortalama244.759,771.203,07
Toplam İşlem Hacmi (TL)225.957.753,10 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)917,08 
Toplam İşlem Adedi31
Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:14
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP
  3. EKONOMİ
  4. PİYASALAR

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