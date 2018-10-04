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Altının kilogramı 237 bin 500 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 237 bin 500 liraya yükseldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:24
Altının kilogramı 237 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 232 bin, en yüksek ise 239 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 237 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 627 bin 183,13 lira, işlem miktarı ise 545 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 820 bin 182,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın ve Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış234.250,001.202,50
En Düşük232.000,001.197,00
En Yüksek239.400,001.203,00
Kapanış237.500,001.203,00
Ağırlıklı Ortalama236.444,091.198,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)127.627.183,13 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)545,37 
Toplam İşlem Adedi30
Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:24
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP
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