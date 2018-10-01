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Altının kilogramı 226 bin 200 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 226 bin 200 liraya düştü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
Altının kilogramı 226 bin 200 liraya düştü
Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 226 bin 200 liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 145 milyon 412 bin 905,18 lira, işlem miktarı ise 637 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 149 milyon 688 bin 777 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ile Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış               228.750,001.182,80
En Düşük                     226.200,001.184,00
En Yüksek230.700,001.197,00
Kapanış226.200,001.188,30
Ağırlıklı Ortalama  228.930,301.187,03
Toplam İşlem Hacmi (TL)145.412.905,18 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)637,39 
Toplam İşlem Adedi31
Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
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