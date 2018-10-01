Altının kilogramı 226 bin 200 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 226 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 145 milyon 412 bin 905,18 lira, işlem miktarı ise 637 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 149 milyon 688 bin 777 lira oldu.