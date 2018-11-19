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Altının kilogramı 209 bin liraya indi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 209 bin liraya indi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
Altının kilogramı 209 bin liraya indi

Altın piyasasında, en düşük 208 bin 800, en yüksek ise 209 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 209 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 203 milyon 954 bin 85,24 lira, işlem miktarı ise 972 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 205 milyon 810 bin 78,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış209.400,001.215,85
En Düşük208.800,001.219,50
En Yüksek209.350,001.224,05
Kapanış209.000,001.220,00
Ağırlıklı Ortalama209.143,481.222,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)203.954.085,24 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)972,38 
Toplam İşlem Adedi54
Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
  1. İstanbul
  2. KMKTP
  3. ALTIN
  4. EKONOMİ
  5. PİYASALAR

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