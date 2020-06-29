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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte artış yüzdesi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:48:00 - 2020-06-29 16:49:47
Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte artış yüzdesi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 386 bin 350 lira, en yüksek 390 bin 520 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 390 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 585 bin 154,93 lira, işlem miktarı ise 2.182,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 834 milyon 408 bin 485,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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