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Ekonomi Altının kilogram fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:54:00 -
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin 700 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük bin 700 lira, en yüksek ise 1 milyon 26 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,77 artışla 1 milyon 26 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 190 milyon 196 bin 724,04 lira, işlem miktarı ise 2.272,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 226 milyon 885 bin 831,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

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