Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 810 bin liraya çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 810 bin liraya çıktı

Altında yükseliş sürüyor. KMKTP’de standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 810 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 810 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 716 bin lira, en yüksek 5 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 804 bin 501 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 919 milyon 571 bin 480,08 lira, işlem miktarı ise 1029,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 953 milyon 499 bin 494,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG            DOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.804.501,00       4.175,00

En Düşük             5.716.000,00       4.173,00

En Yüksek           5.832.000,00       4.255,00

Kapanış5.810.000,00       4.207,00

Ağırlıklı Ortalama             5.724.587,48      4.224,26

Toplam İşlem Hacmi (TL)              5.919.571.480,08             

Toplam İşlem Miktarı (Kg)           1.029.61              

Toplam İşlem Adedi        35           ​​​​​​​

