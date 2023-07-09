Altının gramı 3 bin lira mı olacak? İslam Memiş'ten çarpıcı altın ve dolar açıklaması

Finans analisti İslam Memiş altın ve doların seyri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kurlar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta yeni zamların geldiği bir dönemdi. Yeni haftada da zamlar gelebilir. Vergi gelir artırmak için alternatif olarak görüldü.

Borsada yukarı yönlü artışlar oldu. Yabancı yatırımcılarda ciddi bir artış yok. Eylül ayında yabancı yatırımcı gelebilir.

Gram altın 3 bin lira mı olacak?

Dolar-TL kurunda gözümüz ABD Merkez Bankasında olacak. 25 baz puanlık faiz artışı masaya konuldu. Bu gelişmekte olan piyasalar için iyi değil. Fed sonrası dolar endeksi artabilir. Yine gram altın da dolar kurunu takip ediyor. Geçen hafta altının ve gümüşün ons fiyatında baskılanma gördük. 1860 dolar destek seviyesi burada çalışacak. Gram altın serbest piyasada 1635 civarında seyrediliyor. Altın yıl sonuna kadar 1800 lira seviyelerini görebilir.

Dolar kurunda da yılsonuna doğru yükselişler var gibi görülüyor.

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Yıl sonunda altının gramının şu anki ekonomik koşullarda bazı analistlerin söylediği gibi 3 bin olması zor görülüyor.

Yıl sonu dolar tahmini

Dolarda 24 lira aşağı yönlü destek yukarı yönlü de 28 lira seviyesi var. Yıl sonu 28 lira zor görülmüyor.