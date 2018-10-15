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Altının gramı 230 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram ücretleri, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 229,7 lira seviyelerinde dengelendi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
Altının gramı 230 lira seviyelerinde seyrediyor
Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 230 lira seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13  azalışla 229,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını da 1.536 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 1.228 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlayacağı beklentisinin dolar kurunun gerilemesine neden olduğunu belirtti.

Dolar kurunda bu hafta tepki alımları gelebileceğini tahmin eden Memiş, "Bu hafta tepki alımlarıyla birlikte altının gram fiyatında toparlanma görebiliriz. Gram altının bugün 225-233,8 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
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