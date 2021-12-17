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Ekonomi Altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu!
Ekonomi

Altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 18:31:00 -
Altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 951,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 951,70 liradan, 6 bin 271 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 292 liradan, 868 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 872 liradan, 6 bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 148 liradan, 3 bin 64 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 74 liradan ve bin 532 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 537 liradan satıldı.

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