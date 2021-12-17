Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 951,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 951,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 951,70 liradan, 6 bin 271 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 292 liradan, 868 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 872 liradan, 6 bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 148 liradan, 3 bin 64 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 74 liradan ve bin 532 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 537 liradan satıldı.