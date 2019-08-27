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Altının gram fiyatı 288 lira seviyelerinde

Altının fiyatı, gr altın 287,9 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.932 liradan işlem görüyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:14
Altının gram fiyatı 288 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 285,5 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 287,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 lira, Cumhuriyet altını 1.932 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.533,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

Bugün, ABD'de 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:14
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