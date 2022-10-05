Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 26 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 23 bin lira, en yüksek 1 milyon 32 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artarak 1 milyon 26 bin liradan günü tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 77 milyon 65 bin 918,82 lira, işlem miktarı ise 2.033,75 kilogram oldu

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 179 milyon 186 bin 488,82 lira düzeyinde gerçekleşti.