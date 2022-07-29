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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 2 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:02:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 2 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 2 bin lira, en yüksek 1 milyon 22 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 627 milyon 754 bin 128,98 lira, işlem miktarı ise 2.597,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 749 milyon 266 bin 824,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

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