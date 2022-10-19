Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 1 milyon bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşerek 996 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 858 milyon 836 bin 314,89 lira, işlem miktarı ise 2.910,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 930 milyon 164 bin 877,28 lira düzeyinde gerçekleşti.