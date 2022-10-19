Altının fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin liraya düştü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin liraya indi.
Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 1 milyon bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşerek 996 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 858 milyon 836 bin 314,89 lira, işlem miktarı ise 2.910,98 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 930 milyon 164 bin 877,28 lira düzeyinde gerçekleşti.