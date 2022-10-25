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Ekonomi Altının fiyatı arttı
Ekonomi

Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 993 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 16:39:00 -
Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 993 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 974 bin lira, en yüksek 995 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 993 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 587 milyon 588 bin 236,05 lira, işlem miktarı ise 3.656,85 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 587 milyon 588 bin 236,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

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