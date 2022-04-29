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Ekonomi Altının fiyatı arttı
Ekonomi

Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:01:00 -
Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 915 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 912 bin 870 lira, en yüksek 917 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 915 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 185 milyon 744 bin 737,72 lira, işlem miktarı ise 1.308,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 193 milyon 89 bin 318,75 lira düzeyinde gerçekleşti.

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