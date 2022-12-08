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Ekonomi Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi
Ekonomi

Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler yapan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, 2023 yılı için beklentisini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 15:29:00 -
Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Hatice Kolçak, 15 Aralık'a kadar ons altın tarafında çok büyük hareketlenmeler beklemediğini söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Kolçak, Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, "Ons altın düşüncemi sizlerle paylaşayım. Ons altın 1800 dolar ve üzerinde çok fazla tutunamadı. Her şeye rağmen 1780 ons atın seviyesi çok da artık diplerden toparlandığını ve artık çok aşağılara inmeyeceğini söyleyebiliriz. Dipler artık 1685 civarı oluşmuş durumda. Orta ve uzun vadede beklentim 1800 dolar ve üstüdür. ABD enflasyonu, FED faiz kararlarına kadar çok büyük bir güçlenme beklemiyorum. Kalıcı bir yükseliş beklemek zor. FED’in toplantısına doğru bir miktar gevşeme imkanı var. Ons altın için beklentim Aralık 15’e kadar dalgalanma devam edecek. 2023 yılı için beklentim 1900 ya da 2000 dolarları görüyor olacağız. Yeni yılda altın yukarı yönlü hareket edecektir. Kısa vadede dalgalanma devam, uzun vadede ise yukarı yönlü hareket bekliyorum. Gram altında 1200 lirayı göreceğimizi düşünüyorum. Fiziki olarak almaya devam ediyoruz" dedi.

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