Altını olanlar: Evde altın takılar nasıl parlatılır? Karbonatla, sirke ile altın parlatma! Pırlanta, elmas parlatma

KARBONAT İLE ALTIN TAKILAR NASIL PARLATILIR?

Karbonat ile altın takıları parlatmak için yapılması gerekenler şu şekilde:

Bir kaba yarım su bardağı su ve bir yemek kaşığı karbonat koyun.

Yumuşak uçlu bir diş fırçasını karışıma batırın.

Diş fırçası ile hafifçe altın takılarınızı ovun.

İşlem tamamlandıktan sonra ılık su ile altın takılarınızı durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.

DİŞ MACUNU İLE ALTIN TAKILAR NASIL PARLATILIR?

Yumuşak bir diş fırçasına diş macunu sıkıp altınlarınızı hafifçe fırçalayabilirsiniz. Ardından durulayıp yumuşak bir bezle kurulamayı unutmayın.

Diş macunu ile altın temizliği...

AMONYAK İLE ALTIN TEMİZLİĞİ

Amonyak ile altın takı temizliği için yapılması gerekenler şu şekilde:

Az miktarda amonyağı bir kap içinde su ile karıştırın.

Altınları bu kapta 2- 3 dakika takılar bekletin.

Daha sonra altınları ılık suda durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın.

Dikkat: Bu yöntemi sık uygulamamalısınız. Uygulamada amonyak miktarını mümkün olduğunca az tutmalısınız.

BULAŞIK DETERJANI İLE ALTIN TAKI NASIL PARLATILIR?

Bulaşık deterjanı ile de altın takılarınızı parlatabilirsiniz. Yapılması gerekenler şu şekilde:

Bir kapta su kaynatın. Su kaynamaya başladığında içine bulaşık deterjanı dökün ve birkaç dakika karıştırın.

Kaynamış suya altın takılarınızı bırakın ve su ılınana kadar bekletin.

Daha sonra altın takılarınızı çıkarıp bir yumuşak bir diş fırçası ile temizlemeye başlayın.

İşlemlerin ardından takılarınızı durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.

DEĞERLİ TAŞ BULUNAN ALTIN TAKILAR NASIL PARLATILIR?

Değerli taş bulunan altın takıların su ile temas ettirilmemesi gerekir. Kopma ya da çatlama oluşabilir. İsterseniz bulaşık deterjanlı bir bezle, taşa değmeyecek şekilde altını silebilirsiniz. Ardından iyice kurulamaya dikkat etmelisiniz.

PIRLANTA NASIL PARLATILIR?

Evlilik teklifinde aldığınız tek taş yüzük artık eskisi gibi ışıldamıyorsa, birkaç ay sonra ortaya çıkan görüntüyü eski haline çevirmek için yapabileceğiniz bir temizlik yöntemi var.

Parlaklığını ve ışıltısını kaybetmiş olan pırlantayı parlatmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Diş fırçası (kullanmadığınız eski bir fırça da işe yarar)

Sabun (her türlü el sabunu işe yarar)

Diş macunu

Yüzüğünüzü ve diş fırçanızı ıslatın. Diş fırçanıza bezelye büyüklüğünde bir damla diş macunu sürün. Üstüne biraz el sabunu sıkın ve her şeyi tekrar ıslatın. Yüzüğünüzü nazikçe ama temizlemek için yeterli basınçla fırçalamaya başlayın. Etrafını temizleyin ve durulayın. İyice kuruladığınızdan emin olun.

Dikkat: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu işlem değerli taşa zarar verebilir. Bu nedenle işlemi sık sık yapmamalısınız.

Sirke ile altın parlatma: Altın sirkeli suda bekletilir mi?

Ardından takıları bir kaseye koyun ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde sirke dökün. Akan su altında yıkamadan önce 5 dakika bekletin. Yumuşak bir bezle kurulayın ve gerekirse işlemi tekrarlayın.

Kararmış altın nasıl PARLATILIR?

Kararmış altın kolye, yüzük ya da bilezik gibi takıları endüstriyel temizleme ürünleri ya da evinizde bulunan tuz, karbonat ya da diğer baharatlar sayesinde temizlemek mümkündür. Sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımı içerisinde kararan altın takılarınızı bir süre bekleterek kirlerin yumuşaması sağlanır.

Karbonatla altın parlatma: KARBONAT İLE ALTIN TAKILAR NASIL PARLATILIR?

Bir kaba yarım su bardağı su ve bir yemek kaşığı karbonat koyun.

Yumuşak uçlu bir diş fırçasını karışıma batırın.

Diş fırçası ile hafifçe altın takılarınızı ovun.

İşlem tamamlandıktan sonra ılık su ile altın takılarınızı durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.