Altını olanlar dikkat! Kanadalı bankanın son altın tahmini olay: Acıyı hissetmeye başlayacaklar

Kanadalı yatırım bankası TD Securities analistlerinden altın fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı bir tahmin geldi.

Yatırımcılar piyasalara ilişkin analist yorumlarını araştırırken TD Securities analistleri, “Bunun başka bir yolu yok. Fed’in elinde bir enflasyon sorunu var. Bu yüzden dolar, döviz piyasalarının kralı olmaya devam edecek.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti. Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1711 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 968 liradan alıcı ile buluşuyor.

"Fed rejimi altında acıyı hissetmeye başlayacak”

TD Securities analistleri, altın fiyatları için yaptıkları yorumda ise, “Fiyatlar, şimdi pandemi öncesi seviyelere meydan okuyor. Bu yüzden, altındaki en büyük spekülatif grup, giriş seviyeleri test edilirken şahin bir Fed rejimi altında acıyı hissetmeye başlayacak” diyor.

Son olarak, analistler, geçen hafta büyük miktarda uzun vadeli işlem yapılmasına rağmen, traderların son derece büyük bir pozisyon boyutuna sahip olmaya devam ettiğini söylüyorlar. Bu bağlamda analistler şunları dile getiriyor:

“Bu nedenle, ‘tasfiye boşluğunda, bu büyük pozisyonlar en savunmasız olanları. Bu da sarı metalin daha da aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösteriyor.”