Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle rekordan rekora koşan altın fiyatları Rusya'nın aşıyı bulduğununu ilan etmesinin ardından bir düşüş yaşadı. Şimdi belirsizlik devam ederken vatandaşlar Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? gibi sorularına cevap arıyor.

Konuyla ilgili Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

"Gram altın 600 lirayı bile görebilir"

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fikret Çakmakçı, şu an en mühim fiyatlamanın Kovid-19 aşısı üzerinden yapıldığını ifade etti.

Rusya'nın aşı açıklaması ile altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandığını belirten Çakmakçı, altının aşı müjdeleri ile bir süre gevşediğini fakat koronavirüste ikinci dalga korkusunun mevcut bulunduğunu, bunun da altın fiyatlarını arttıracağını söyledi.

Emlak365.com'un haberine göre; gram altında en fazla 515 Türk Lirası'nı gördüklerini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı, şu anda 600 Türk lirası beklentilerinin hakim olduğunu dile getirdi.

"İlk dalgaya oranla çok daha hızlı bir artış olabilir"

Koranavirüste rehavetin artması ve dünyayı sarsacak ikinci Kovid-19 dalgası durumunda altın fiyatlarında ilk dalgaya göre çok daha hızlı bir artış meydana geleceği düşünülüyor.

İslam Memiş: Altında yeni zirveler göreceğiz

Geçtiğimiz günlerde yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk olan Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş de uzun vadede altın fiyatlarında yeni zirveler görmeye devam edeceğimizi ifade etmişti.

Memiş, aşı haberinin gelmesi durumunda emtia fiyatlarında sert bir düşüş yaşanacağını ama bunun kalıcı olmayacağını belirtmişti.