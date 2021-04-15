Altını olanlar dikkat! Büyük değişim başladı… Uzman isim kritik senaryoyu açıkladı

Altın fiyatları, son 1 yıllık zaman diliminde kazançlarını sildi. Covid-19 salgın döneminde dünyada uygulanan düşük faiz politikaları, dev teşvik paketlerinin yarattığı likidite ile rekor kıran altın, 2021 yılıyla beraber belli bir bantta sınırlı hareketler sergiledi.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundaki yükseliş ve düşüşle doğru orantılı hareket ediyor. Türkiye'de gram altın yatırımcıları için önemli gösterge olan ons altın fiyatları öne çıkıyor.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları üzerine olumlu olumsuz senaryoları değerlendirerek, altının geleceğini masaya yatırdı.

Sabah’ın haberine göre Zafer Ergezen şu sorulara yanıt verdi:

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) güvercin mesajlarına tepki vermiyor. Teşvik paketi açıklamalarına tepki vermiyor. Altın neyi fiyatlıyor?

2020'nin son çeyreğinden itibaren konuşalım. Ağustos ayında altın fiyatları tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Bunun en büyük nedeni bir miktar risk iştahında artış olacağı, likiditenin yüksek kalacağı ve korona sonrasında büyümeye yönelik beklentilerdi. Bu beklentilerle beraber yavaş yavaş altın fiyatları için düşüşü gördük ancak bu konuda kritik nokta tahvil faiz getirilerinde artış oldu.

O dönemden itibaren tahvil faizlerinde artık dolar endeksiyle beraber dip yaptığını ve yavaş yavaş taban oluşumu gerçekleştiğini gördük sonrasında da yükselişe başladığını gördük. Bu da altın tarafında satış baskısını artırdı.

Altın için en kötü senaryo ne olur? Eğer beklenenden önce bir parasal sıkılaştırma mesajı gelirse, altında Eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketi gerçekleşir mi?

Ons altın için yaşanabilecek en kötü senaryo likiditenin azalacağı endişeleri. Bu durumda varlık fiyatlarında ciddi bir satış görebiliriz. Ons altın fiyatları da bundan olumsuz etkilenebilir.

Peki bu durumda ne olur? Şuanda ons altın için 1680 dolar seviyesi çok kritik. Yukarı da 1767 seviyesi var. Bu iki nokta arasında ons altın bant hareketi sergiliyor. Olumsuz bir senaryoda 1680 bandının kırıldığını aşağıda 1570'lere doğru bir hareketin olabileceğini ve yükselen trendin kırılma durumu test edilebilir.

Fed faizleri artıyorum sürecine girerse bu tüm emtialar ve tüm varlıklar genelinde olumsuz fiyatlanacaktır. Ons altın fiyatları özelinde de aşağı yönlü bir düşüş trendi başlayacaktır. Altının 1680 seviyesinde tutunmasının da bir hayli zor olacağını önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yükselişten ziyade artık aşağılarda dip arama çabalarının olacağını söyleyebiliriz. Altın için en olumsuz senaryo bu olacaktır.

Altında, eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketini görme olasılığımız da var. Ama merkez bankaları faiz artırmaya başlamasa bile ons altın şimdiden bu olası faiz yükselişlerini fiyatlamaya başladı.