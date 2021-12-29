Altını olanlar dikkat! 'Altın alabora olacak' diyen Ramazan Kurtoğlu tarih verdi

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarının çok yakında alabora olacağını söyledi. Birkaç süredir altın ile ilgili sessizliğini koruyan ünlü ekonomist çok çarpıcı bir tahminde bulundu.

BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, altını olanların zorda kalmadıkça yatırımlarını bozdurmaması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bugünkü altın fiyatlarının zıplamasının tek sebebi dolar kurundaki zıplamadır. Dolar zıplayınca altın da zıplar haliyle. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. 2023-2028 yılları arası altının alabora olacağı bir 5 yıl olacak. Altınınızı mecbur kalmadıkça sakın satmayın. Çok büyük bir oyun var. Şu an 57-58 binlerde dolaşan altının kilosunun olması gereken rakamı 98 bin dolardır. 2023’ten itibaren altın fişek gibi gidecek. Türk kadınının aklına güveniyorum. Bizim geleneksel yatırım aracımız altındır" ifadelerini kullandı.