  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'Altın alabora olacak' diyen Ramazan Kurtoğlu tarih verdi
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Altın alabora olacak' diyen Ramazan Kurtoğlu tarih verdi

Altın konusunda tahminleri uzun süre konuşulan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, '2023-2028 yılları arasında altının fişek gibi yükselecek' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:52:00 - 2021-12-29 14:43:18
Altını olanlar dikkat! 'Altın alabora olacak' diyen Ramazan Kurtoğlu tarih verdi

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarının çok yakında alabora olacağını söyledi. Birkaç süredir altın ile ilgili sessizliğini koruyan ünlü ekonomist çok çarpıcı bir tahminde bulundu.

BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, altını olanların zorda kalmadıkça yatırımlarını bozdurmaması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bugünkü altın fiyatlarının zıplamasının tek sebebi dolar kurundaki zıplamadır. Dolar zıplayınca altın da zıplar haliyle. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. 2023-2028 yılları arası altının alabora olacağı bir 5 yıl olacak. Altınınızı mecbur kalmadıkça sakın satmayın. Çok büyük bir oyun var. Şu an 57-58 binlerde dolaşan altının kilosunun olması gereken rakamı 98 bin dolardır. 2023’ten itibaren altın fişek gibi gidecek. Türk kadınının aklına güveniyorum. Bizim geleneksel yatırım aracımız altındır" ifadelerini kullandı.

Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...
Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...

Gündem

Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...

'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak
'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Gündem

'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım
Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım

Ekonomi

Altın alacakları zaman zaman uyaran Ramazan Kurtoğlu o ismi işaret etti: Dikkatli olmamız lazım

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı
Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı

Ekonomi

Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı

Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır
Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

Gündem

Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir

Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Bir zahmet buraya bakın
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Bir zahmet buraya bakın

Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Bir zahmet buraya bakın

Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın bugün ne kadar? 29 Aralık 2021 güncel altın fiyatları
Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın bugün ne kadar? 29 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Ekonomi

Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın bugün ne kadar? 29 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay