Altını olanlar dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Memiş'in açıklamalarından satır başları:

Eylül, Ekim, Kasım aylarına ötelenmiş bir düğün sezonu var. Eylül - Kasım aylarındaki fiziki altın tarafındaki talep artışını biraz daha hızlanacağını tahmin ediyoruz.

Yastık altı nakite çevriliyor

Özellikle bu iki haftalık süreç içerisinde gözlemlediğimiz vatandaşların yastık altındaki birikimlerini nakite çevirdiklerini gözlemliyoruz.

"Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek"

Kısa vadede beklentimiz belli yani düşüşlerin devam edeceği yönünde ancak bu elinde altın bulunduran vatandaşların altınları bozduracağı anlamına gelmiyor. Çünkü altın her zaman değerli bir emtia olmaya devam edecek. Değer artışlarını sürdürecek. Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.

"Gümüş de unutulmamalı"

Gümüşü de ben telaffuz etmek isterim burada unutulmaması gereken bir emtia.