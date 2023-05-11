Altını olanlar bu haberi bekliyordu! İslam Memiş müjdeyi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 27 Nisan'da yaptığı bir paylaşımda "Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak. Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar." ifadesini kullanmıştı.

İslam Memiş bugün sosyal medya üzerinden bu mesajını hatırlattı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Günaydın, hayırlı işler. Serbest piyasalarda şuan dolar/TL 21,02 lira, gram altın 1.427 lira, gram gümüş 18 lira. Dolar 24-30 kr Gram altın 25 lira Gram gümüş 1,5 lira Makas aralığı var. Bu seçim fiyatlamasından dolayı böyle. Ve bunu sizi daha önce anlattım.

Bu fiyatlardan koşa koşa bir şeyler almaya gidenler, ya kazanır ya da kaybeder! Önemli olan tüm uyarılara rağmen neden bugün özellikle beklenir? Toplumda hâlâ heyecan arayan gözü karalar var. Bugün ısrarla ne alayım diye soranlar var. Özellikle bugünü bekler gibi! Neden bugün?

Seçim fiyatlaması var, makas aralığı var, işçilik var, manipülasyon var, spekülasyon var, çark var, fark var, en kötüsü de tuzağa düşecekler var. Allah aşkına gidin şunlara söyleyin otursunlar oturduğu yerde. Sonra ağlayıp zırlayıp duracaklar şöyle aldım böyle aldım….

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Kurban bayramı erken geldi. Dolar 21,14 Euro 23,05 Gram altın 1.435 Gram gümüş 18,15 Kurbanlıklar aranıyor piyasada, hadi buyrunnn.

Arkaşım aradı “Gram altın alsam ne kadar?” “1.480 lira” “Şimdi kapıdan çıksam geri gelip bozdursam ne kadar?” “1.410 lira” “Nasıl yani 1 kg da 70 bin lira fark mı var, anlamıyorum?” Sorun o zaten Anlamıyorsun.

Gram altın bu yıl 1.450’yi görür mü? 1.475’i gördü. İkinci soru 1.550’yi görür mü? O da olur.