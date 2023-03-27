Altını olan yaşadı! Zamanı belli! O tarihte rekor kıracak! Günler sonra bakın ne kadar olacak

Gram altın ve ons altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda önce rekor kırmış, ardından düşüşe geçmişti. Uzmanlara göre bu düşüşler son alım fırsatı. Uzman vadede altın fiyatları için uzmanların tahminleri dikkat çekiyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? merak edilirken dolar ve Euro'da da hareketlilik yaşanıyor.

27 Mart 2023 dolar 19,08, Euro 20.56 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Bitcoin’de sert şekilde değer kaybı yaşandı. Faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin bugün 27.814,74 dolar seviyesinde...

27 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış 1.207,09 satış 1.207,30

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çeyrek altın alış 2.000,00 satış 2.020,00

Yarım altın alış 4.000,00 satış 4.039,00

Cumhuriyet altını alış 7.976,00 satış 8.049,00

Yaz aylarında altın rekor kıracak

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları için önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Yine serbest piyasalarda 1.237 lira seviyesinde kapanış yapan gram altın / TL fiyatında bu yıl için 1.450 devamında 1.550 rakamlarını bekliyor olacağım tahminim yine bu yönde." dedi ve şöyle devam etti:

"Muhtemelen Haziran sonrası dolar kuru da gram altına destek verebilir ve beklediğimiz 1.450 – 1.550 lira seviyesi gerçekleşebilir.

Ons tarafında bir geri çekilme öngörüyorum. Kritik destek seviyelerimiz var. 1.960 dolar devamında 1.917 dolar seviyesi. Güçlü destek seviyesi olma olasılığı çok yüksek.

Gram altın tarafında tekrar kademeli olarak 1.220 – 1.250 lira seviyesinin altındaki rakamlar yaşanabilir. O yüzden çok da aceleci olmamak gerekiyor veya çok da üzülmemek gerekiyor alım için. Mutlaka önümüzdeki haftalarda bir fırsat vereceğini ben şahsen düşünüyorum.

Altın fiyatları kısa vadede bir geri çekilme ancak yaz aylarında tekrar yeni rekor tazeleyen bir fiyatlamayla karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."