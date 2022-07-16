Altını hedef alacaklar! Milyarlarca dolar kayıp...

Avrupa Komisyonu Üyesi Maros Sefcoviç, Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik "saldırganlığı" nedeniyle Rusya'ya karşı var olan Avrupa yaptırımlarının genişletilmesi için çalışıldığını belirtti ve Rusya için "önemli" bir ihracat ham maddesi olan altına yaptırımların nasıl uygulanacağının incelendiğini aktardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) G7 ülkeleri tarafından Haziran sonunda kararlaştırıldığı üzere yeni yeni mali yaptırımlara hazırlandığını belirten Komisyon üyesi, "Üye devlet düzeyinde bir anlaşmaya varır varmaz, uygulanmasına geçilecek olan bu yaptırımları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

AB, şu ana kadar aralarında Rus petrolüne ambargo dahil olmak üzere altı yaptırım paketi kabul etti. Avrupalı ​​diplomatlara göre, Avrupa Komisyonu'nun altın ambargosuna dair yeni yaptırım önerisi de bu Cuma günü netleştirilecek. Avrupalı ​​büyükelçilerin yaptırımı "hemen kabul etmek için" pazartesi akşamı Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Rus altınına ambargoya başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın savaş finansmanını kurutmak için bu yeni önlem üzerinde anlaşmaya varan G7 ülkelerinin Almanya'daki zirvesinden kısa bir süre sonra, Moskova'ya altın ambargosu uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden haziran ayındaki zirvede yaptığı açıklamada, altının "Rusya'yı milyarlarca dolardan mahrum bırakacak önemli bir ihracat kaynağı" olduğunu söylemişti.

Ukrayna yaptırımlardan memnun ancak daha fazlasını talep ediyor

Perşembe akşamı Prag'daki toplantıya katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna, "Uygulanacak yaptırım paketinin güçlü bir etki yaratacağını ve mümkün olan en kısa sürede kabul edileceğini umuyoruz" dedi.

Şubat ayının sonundaki Rus işgalinin başlamasından bu yana Avrupalılar tarafından halihazırda kabul edilen altı yaptırım listesi, ekonomik sektörleri, özellikle de kömür ve petrolün büyük bir kısmına uygulanan ambargoların yanı sıra binden fazla yetkili ve oligarkı hedef alıyor.

Kaynak: Euronews