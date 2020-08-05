Altındaki yükseliş Türkiye’ye yarıyor

Buğra Kardan

Güvenli liman altında ralli devam ediyor. Corona virüsü (Covid-19) paniğinden ötürü tüm dünyada likiditenin bollaşması, dolar/TL kurunda da volatilitenin yerini stabilitenin alması altının rekora yürümesine neden oluyor.

Taleplere yetişilemiyor

Gram altının 6-7 ayda yüzde 50’ye yakın oranda prim yaparak 450 liraya dayanması yatırımcıların alım iştahlarını arttırıyor. Taleplere yetişilemiyor. Sene başından beri yüzde 39-40 değerlenen altın fonları için katılım bankalarının kapılarını çalan çalana. Müşterilerine müşteri ekleyen bu bankalar, başarıya doymuyorlar.

2019’a damga vurdu

Nitekim Vakıf Katılım, Borsa İstanbul (BİST) Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın hacmi gerçekleştiren kurum olarak 2019’a damga vurdu. Geçen sene 63.4 ton fiziksel külçe altın alım satımı yapan banka, 58 bin 891 adet işleme imza attı. Vakıf Katılım, altın alış tarafında da yüzde 12.58, satış tarafında ise yüzde 29.32’lik işlem payı elde etti.

Hedeflerimizi tutturacağız

Genel Müdür İkram Göktaş, altın bankacılığında başarılı bir grafik çizdiklerini ve referans kurum olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Türkiye’ye ve ekonomiye değer katacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Göktaş, “Biz, ‘Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma projeksiyonunu stratejik hedef olarak belirledik. İşlem hacmimizi de genişletmemize olanak tanıyacak çalışmaları aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Ses getirecek yeni projelerimizi de hayata geçirerek piyasa yapıcı rolümüzü önümüzdeki yıllara taşıyacağız” dedi.

Ürünlere yenileri eklendi

Altına artan teveccüh karşısında bazı katılım bankaları ise yeni ürünler ortaya koyma, hizmetlerine yenilerini ekleme yoluna gidiyorlar. Söz konusu bankalardan Emlak Katılım, Altın EFT sistemine dahil oldu. Sanal ortamdan altın transfer etmeye imkân tanıdı. Genel Müdür Nevzat Bayraktar, dijital kanalların ve mobil platformların öneminin arttığına dikkat çekerek, “Bu hakikati görüyor ve stratejik adımlar atıyoruz. Altına yatırım yapılmasının yolunu açıyoruz. Prim yapan altının EFT’sine imkân vererek, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım, ayrıca Altın Katılım Hesabı bulunan müşterilerinin yüzlerini güldürüyor. Keza banka 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle 3 aylık vadede brüt 0.97 oranında kâr dağıttı.

Kâr oranları cazip

Ziraat Katılım da yatırımcılara cazip kâr payı oranları sunuyor. 50 gram başlangıç limitiyle 3 ay, 6 ay ya da bir yıl vadeli Altın Katılma Hesabı açıyor. Banka, Altın Depo Hesabı’yla ön planda. Bu hesap sayesinde gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alınıp satılabiliyor.

Reel sektör güçleniyor

Kuveyt Türk, Altına Altın Katılma Hesabı’yla dikkat çekiyor. Hesaba yatırılan altınlar reel sektörde değerlendiriliyor. Elde edilen kâr ise yatırımcılara yine altın olarak geri dönüyor. Bir ay vadeli Altına Altın Katılma Hesabı 100 gram, 3 ay ve 12 ay vadeli ise 10 gram altınla açılabiliyor. Aylık vade için 100 gram, diğer vade seçenekleri için ise vade ortasında bakiye 10 gramın altına inmeyecek şekilde altın çekilebiliyor yahut bozdurulabiliyor. Hesabın vadesi bozulamıyor, kalan bakiye üzerinden kâr payı alınıyor.

Vade tarihinde tahakkuk eden kâr, hesap sahibi ile kurum arasında yüzde 30-70 oranında paylaşılıyor. Stopaj oranları her vade için yüzde 15.

Yatırımcı için seçenek çok

Albaraka Türk, Kârlı Altın Hesabı’yla öne çıkıyor. İşletim ücretinden muaf tutulan hesap bir ay vadeli 150 gram, 32 gün ve üzeri vadeli 100 gram altın satın alınarak kullanılabiliyor. Hesap bir ay, 3 ay, 6 ay ya da 12 ay vadeyle açılabiliyor. Asgari 32 gün, azami bin 95 gün olmak üzere esnek vadeli hesap da devreye alınabiliyor.

Beş iş günü öncesinden talepte bulunulması şartıyla bir kilogram ve katları şeklindeki külçe altınlar banka şubelerinden fiziki olarak teslim alınabiliyor. Özel Cari Hesap ya da Altın Depo Hesabı kullanılarak yeni bir Kârlı Altın Hesabı açılabiliyor.

İlgi daha da arttı

Yatırım danışmanları, güvenli liman altının ilgi odağı konumunda olduğuna işaret ediyorlar. Covid-19’un doları geri plana ittiğini anlatan aynı danışmanlar, “Yatırımcılar, şu aşamada gramı 440 lira seviyesinde olan altını tercih ediyorlar. Paralarını, birikimlerini de daha kârlı ve risksiz olan altın fonlarına kanalize ediyorlar” ifadelerini kullanıyorlar.